Замглавы Минэка Илюшникова назвала факторы роста сектора МСП

Рост сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) произошел благодаря комплексным действиям в рамках шестилетнего нацпроекта по поддержке МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы, который завершается в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии