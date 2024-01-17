Судебный спор между госпиталем Тетюхина и КРСУ окончен: корпорация согласна на 30% акций учреждения

Корпорацию развития Среднего Урала устраивает последнее решение арбитражного суда по ее спору с АО «Госпиталь ВИТ» (головное юрлицо, под которым работает госпиталь имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле).
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