Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Максаков
    Если перевести на европейский, то финита ля комедиа, а по русски от значит тебя не стало.Киев ослеп. В Оре...
  • Александр _
    Он сильно прав. Если сто раз что-то сказать и ни разу не сделать, то кто будет слушать? Сбили бы в 2022 году самолет ...The National Inte...
  • Александр _
    Только один вопрос, кто посла бойца с миной? Больше нечем её туда закинуть? Геройство одно, это разгильдяйство другого.Киев ослеп. В Оре...

Просто Мария из РФС. Встречайте!

Просто Мария из РФС. Встречайте!

Сотрудница ФК «Зенит» и РФС Мария Измайлова  запретила вывешивать флаг подразделения «Эспаньола» на турнире по пляжному футболу и назвала русских военнослужащих фашистами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Эту овцу еще не привлекли к уголовной ответственности? Она же-  явный враг!
Ответить
8 час.
Алексей Камышов
Вот пусть и расскажет следователю, кто ей позвонил и почему она так истерично бросилась исполнять распоряжения позвонившего. Заодно и сотрудников &quot;правоохранительных органов&quot; пусть Прокуратура допросит с пристрастием, на каком основании они так рьяно бросились исполнять распоряжение этой шмары и помогли ей унизить и оскорбить людей и их символ, под которым они сейчас отдают свои жизни и здоровье на фронте за Родину. А после, если &quot;они были не в курсе...&quot;, пусть отправятся всем подразделением туда, где сейчас работают бойцы Эспаньолы. Заодно и познакомятся с теми, кого оскорбили и унизили.
Ответить
6 час.
Наталия
Согласна с Вами.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх