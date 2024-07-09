Просто Мария из РФС. Встречайте!

Алексей Камышов

Вот пусть и расскажет следователю, кто ей позвонил и почему она так истерично бросилась исполнять распоряжения позвонившего. Заодно и сотрудников "правоохранительных органов" пусть Прокуратура допросит с пристрастием, на каком основании они так рьяно бросились исполнять распоряжение этой шмары и помогли ей унизить и оскорбить людей и их символ, под которым они сейчас отдают свои жизни и здоровье на фронте за Родину. А после, если "они были не в курсе...", пусть отправятся всем подразделением туда, где сейчас работают бойцы Эспаньолы. Заодно и познакомятся с теми, кого оскорбили и унизили.