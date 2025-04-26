Русская весна
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Русская весна

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McDonald’s подал заявку на регистрацию товарного знака в России

McDonald’s подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Компания McDonald’s подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс» и в данный момент находится в контакте с ведомством, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
на хрен вы здесь нужны со своими помоями...🤮
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