Дипломат Леонидченко: США ведут себя вседозволенно в отношении российских представителей

Отсутствие действий со стороны ООН на фоне введения ограничений США в адрес российских дипломатов породило у американского руководства чувство вседозволенности и безнаказанности, заявил глава правовой референтуры миссии при ООН Сергей Леонидченко.
Отсутствие действий со стороны ООН на фоне введения ограничений США в адрес российских дипломатов породило у американского руководства чувство вседозволенности и безнаказанности, заявил глава правовой референтуры миссии при ООН Сергей Леонидченко.
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