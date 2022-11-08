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Дипломат Леонидченко: США ведут себя вседозволенно в отношении российских представителей

Дипломат Леонидченко: США ведут себя вседозволенно в отношении российских представителей

Отсутствие действий со стороны ООН на фоне введения ограничений США в адрес российских дипломатов породило у американского руководства чувство вседозволенности и безнаказанности, заявил глава правовой референтуры миссии при ООН Сергей Леонидченко.

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