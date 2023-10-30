Шойгу предупредил Китай об угрозе столкновения ядерных держав из-за западной поддержки УкраиныЗапад может спровоцировать прямое военное столкновение ядерных держав, поддерживая Украину в противостоянии с Россией, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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