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Захарова: чудовищному погрому памятника дадут оценку правоохранительные органы

Захарова: чудовищному погрому памятника дадут оценку правоохранительные органы

МИД России отреагировал на осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Глава дипведомства Мария Захарова назвала поступок местного жителя чудовищным, напомнив, что блокада Ленинграда была признана геноцидом.

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