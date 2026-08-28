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Газета.ру

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Тренер Шалимов считает, что "Локомотив" будет бороться за выживание в РПЛ

Тренер Шалимов считает, что "Локомотив" будет бороться за выживание в РПЛ

Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что московский «Локомотив» будет бороться за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

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