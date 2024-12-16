Челнинцев предупредили о штрафе за вырубку елей

За вырубку елей в Набережных Челнах предусмотрен административный штраф. Об этом на аппаратном совещании напомнил замначальника полиции Управления МВД России по городу Набережные Челны, подполковник полиции Раиль Назмиев.
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