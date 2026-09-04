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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Влюбился в хоккей через игры сборной СССР. Выбегал во двор на коньках для женского фигурного катания – других не было»

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, как увлекся хоккеем в детстве.

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