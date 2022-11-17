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ЧВК «Вагнер» никакими обменами не занимается: Пригожин ответил на заявление Подоляка о Нужине

ЧВК «Вагнер» никакими обменами не занимается: Пригожин ответил на заявление Подоляка о Нужине

ЧВК «Вагнер» не участвовала в обмене пленными с Украиной и не возвращала в Россию Евгения Нужина. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя распространившееся по Сети видео с якобы «казнью» сдавшегося в плен украинским войскам Евгения Нужина.

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