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Нико Росберг об инциденте между Леклером и Хэмилтоном на старте: «На 100 процентов вина Шарля»

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг не согласился с коллегой по Sky Sports – бывшим пилотом «Формулы-1» Мартином Брандлом , разбирая инцидент на старте.

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