При наступлении на Лысовку в ДНР уничтожили лесополосы с операторами БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 12 мая. /ТАСС/. Российские войска при наступлении на позиции ВСУ в населенном пункте Лысовка в ДНР уничтожили лесополосы, в которых находились большое количество операторов украинских БПЛА и пунктов управления.
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