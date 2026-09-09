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Спасти Анну Каренину: Яндекс «оживил» Льва Толстого в чате с «Алисой AI»

Спасти Анну Каренину: Яндекс «оживил» Льва Толстого в чате с «Алисой AI»

Пользователи смогут принимать решения за персонажей и менять развитие знакомых сюжетов В честь дня рождения Льва Толстого пользователи «Алисы AI» смогут пообщаться с ИИ-версией писателя, услышать воссозданный голос и попробовать себя в роли героев его произведений.

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