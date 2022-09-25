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Больше половины россиян поддерживают идею обязательной воинской службы иммигрантов

Больше половины россиян поддерживают идею обязательной воинской службы иммигрантов

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ разрабатывает предложение об обязательном прохождении воинской службы выходцами из стран Центральной Азии, получившими российское гражданство в течение последних 10 лет.

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