Россиянам назвали основные изменения в правилах зачисления в вузы в 2025 году

Директор по связям с образовательным сообществом форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов рассказал, что Министерство науки и высшего образования РФ внесло важные корректировки в порядок приемной комиссии.
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