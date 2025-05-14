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Россиянам назвали основные изменения в правилах зачисления в вузы в 2025 году

Россиянам назвали основные изменения в правилах зачисления в вузы в 2025 году

Директор по связям с образовательным сообществом форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов рассказал, что Министерство науки и высшего образования РФ внесло важные корректировки в порядок приемной комиссии.

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