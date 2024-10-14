Москалькова: порядка 40 тысяч курян отказались эвакуироваться

Более 112 тысяч человек эвакуировали из Курской области после атаки ВСУ на регион. При этом около 40 тысяч местных жителей отказались уезжать, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам».
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