Релиз “Тихого места 3” отложен, разработка проекта продолжается На фестивал...

Релиз “Тихого места 3” отложен, разработка проекта продолжаетсяНа фестивале SXSW продюсер Брэдли Фуллер рассказал изданию The Direct о прогрессе в работе над третьей частью франшизы “Тихое место” (A Quiet Place), в очередной раз уточнив, что приквел “Тихое место: День первый” (A Quiet… источник.