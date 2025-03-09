НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Релиз “Тихого места 3” отложен, разработка проекта продолжается На фестивал...

Релиз “Тихого места 3” отложен, разработка проекта продолжается На фестивал...

Релиз “Тихого места 3” отложен, разработка проекта продолжаетсяНа фестивале SXSW продюсер Брэдли Фуллер рассказал изданию The Direct о прогрессе в работе над третьей частью франшизы “Тихое место” (A Quiet Place), в очередной раз уточнив, что приквел “Тихое место: День первый” (A Quiet… источник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх