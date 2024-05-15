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Врачи не могут вылечить слегшего с серьезными проблемами Носкова

Врачи не могут вылечить слегшего с серьезными проблемами Носкова

Врачи борются за выздоровление певца, чье состояние оценивается как средней тяжести. Носков, несмотря на свои здоровенные проблемы, продолжает радовать поклонников выступлениями на сцене, хотя теперь приходится делать это сидя на стуле.

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