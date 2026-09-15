За 5 лет по «Пушкинской карте» купили 115 млн билетов на 57 млрд рублей

Свыше 115 млн билетов на культурные события было приобретено за пять лет работы «Пушкинской карты», общая сумма покупок превысила 57 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Врачи Кировской о...
- ТО Экс-силовик из Кр...
- АЛ Американская веду...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым