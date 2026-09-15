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Царьград

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За 5 лет по «Пушкинской карте» купили 115 млн билетов на 57 млрд рублей

За 5 лет по «Пушкинской карте» купили 115 млн билетов на 57 млрд рублей

Свыше 115 млн билетов на культурные события было приобретено за пять лет работы «Пушкинской карты», общая сумма покупок превысила 57 млрд рублей.

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