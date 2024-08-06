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Закон, порядок, государство

884 подписчика

Правительство утвердило постановление об участии студенческих отрядов в строительстве объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктической зоне

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Мы строили всë, вплоть до ферм и свинарников! Что с ними сталось!
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