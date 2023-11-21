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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Харден: «Чем больше матчей мы проводим, тем комфортнее нам играть вместе»

Защитник «Клипперс» Джеймс Харден после победы над «Сан-Антонио» (124:99) заявил, что обновленная команда постепенно начинает обретать химию.

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