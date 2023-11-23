Российский режиссер Никита Михалков заявил о планах посетить Донбасс и сыграть там спектакль. Постановщик отметил, что собирается приехать в зону специальной военной операции (СВО) с актерами своего Центра театра и кино.
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