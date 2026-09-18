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Царьград

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Повальная проверка банковских карт начнётся с 1 октября: Правило 3-х регионов

Повальная проверка банковских карт начнётся с 1 октября: Правило 3-х регионов

С 1 октября в трёх регионах России начнётся повальная проверка банковских карт, из-за чего некоторые семьи могут лишиться пособий.

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