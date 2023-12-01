ВСУ построят «линию Залужного» по типу «линии Суровикина»

На этом фоне Марочко заявил о росте небоевых потерь в ВСУ. Эксперты предрекли «линии Залужного» судьбу «стены Яценюка» Российские СМИ обсуждают приказ президента Украины Владимира Зеленского о строительстве «линию Залужного» по аналогии с «линией Суровикина».
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