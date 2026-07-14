Крупнейшие немецкие банки суетятся в попытках получить компенсации убытков из-за антироссийских санкций

Несколько ведущих немецких банков требуют компенсировать им убытки из-за антироссийских санкций. Так, Deutsche Bank и UniCredit, подали иски на транснациональную химкомпанию Linde по делу о том, кто должен нести издержки западных санкций против России.
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