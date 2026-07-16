Скотт Риттер: Германия официально назвала срок нападения на Россию

Почему Россия не наносит удары по европейским военным заводам? Как украли победу после Стамбульских соглашений? Чем опасна доктрина Караганова и зачем нужен «Орешник»? И чем закончится конфликт, если США продолжат требовать стратегического поражения России? Почему я сказал, что Европу нужно пристрелить как бешеную собаку Это заявление, сделанное мной на Пете.
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