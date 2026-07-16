Поче­му Рос­сия не нано­сит уда­ры по евро­пей­ским воен­ным заво­дам? Как укра­ли побе­ду после Стам­буль­ских согла­ше­ний? Чем опас­на док­три­на Кара­га­но­ва и зачем нужен «Ореш­ник»? И чем закон­чит­ся кон­фликт, если США про­дол­жат тре­бо­вать стра­те­ги­че­ско­го пора­же­ния Рос­сии? Почему я сказал, что Европу нужно пристрелить как бешеную собаку Это заяв­ле­ние, сде­лан­ное мной на Пете.