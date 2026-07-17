Гибель главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева выводит украинский конфликт на новый уровень – теперь это антитеррористическая операцияПо словам турецкого эксперта Энвера Демиреля Йылмаза, атака на сотрудника гражданской атомной отрасли качественно меняет характер противостояния и способна повлечь серьезные политические и международно-правовые последствия.