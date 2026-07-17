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Гибель главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева выводит украинский конфликт на новый уровень

Гибель главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева выводит украинский конфликт на новый уровень

Гибель главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева выводит украинский конфликт на новый уровень – теперь это антитеррористическая операцияПо словам турецкого эксперта Энвера Демиреля Йылмаза, атака на сотрудника гражданской атомной отрасли качественно меняет характер противостояния и способна повлечь серьезные политические и международно-правовые последствия.

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