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Моторист объяснил, как правильно отследить замену масла

Моторист объяснил, как правильно отследить замену масла

По информации издания NaAvtotrasse.ru, многие производители автомобилей рекомендуют менять масло через определенные интервалы, но мотористы предупреждают, что эти рекомендации не всегда подходят под все условия эксплуатации.

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