Карасин: встреча РФ и США прошла конструктивно, но не результативно

Никаких прорывных результатов на первых переговорах экспертных команд России и США быть не могло, заявил сенатор Григорий Карасин, один из членов российской делегации, 28 марта передает телеканал «Россия 24».
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