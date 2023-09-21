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Ну що, сынку? Ляхи таки да? Как обычно кинули? Польша назвала Украину утопленником

Ну що, сынку? Ляхи таки да? Как обычно кинули? Польша назвала Украину утопленником

Юрий Кот Гоголь велик своим видением сути явлений вне времени. Поляки по отношению к окраинцам ведут себя традиционно.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
польша сбагрила украине старое оружие  и теперь будет вооружаться от НАТО  новым! делиться новым с киевом  не будет! лавочка закрылась!
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8 час.
Александр Батт
Избалованная в семье народов СССР Украина, ломанулась к презирающим ее чужакам.
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7 час.

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