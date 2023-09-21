Ну що, сынку? Ляхи таки да? Как обычно кинули? Польша назвала Украину утопленником

Темы дняПолитикаПодписатьсяНу що, сынку? Ляхи таки да? Как обычно кинули? Польша назвала Украину утопленником Юрий Кот Гоголь велик своим видением сути явлений вне времени. Поляки по отношению к окраинцам ведут себя традиционно.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЛБЛюдмила Боченковапольша сбагрила украине старое оружие и теперь будет вооружаться от НАТО новым! делиться новым с киевом не будет! лавочка закрылась!Ответить8 час.Александр БаттИзбалованная в семье народов СССР Украина, ломанулась к презирающим ее чужакам.Ответить7 час.
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