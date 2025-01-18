Врач Малыгина: при кашле ребенку категорически нельзя быть на холодном воздухе

Распространенная ситуация — ребенок заболел, но очень хочет на улицу. И, конечно, у родителей возникает резонный вопрос — можно ли гулять с простуженным ребенком зимой? Разобраться в нем в беседе с "Газета.
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