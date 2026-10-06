Депутаты парламента Армении устроили драку в зале заседаний

В армянском парламенте произошла массовая драка между законодателями на фоне политического скандала. Поводом для конфликта стало выступление депутата от фракции «Сильная Армения» Эдгара Казаряна, который публично обвинил спикера в нецелевом расходовании бюджетных средств.
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