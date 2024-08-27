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Во Львове требуют лишать гражданства за русскую музыку

Во Львове требуют лишать гражданства за русскую музыку

Тех, кто недостаточно любит Украину, следует лишать базовых прав. Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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