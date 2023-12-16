Гол Барбашева не спас «Вегас» от поражения в матче с

«Вегас Голден Найтс» пропустили пять шайб оот «Баффало» и потерпели поражение. Ранним утром 16 декабря в Пэрадайзе прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Баффало Сэйбрз».
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