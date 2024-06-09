В Челябинске закрывают два популярных троллейбусных маршрута

В Челябинске закрывают движение троллейбусов по улице Свободы. Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», в период с 0 часов 10 июня до 5 утра 12 июля будут проводится работы монтажу контактной сети на участке улицы Свободы от проспекта Ленина до кольца автовокзала «Центральный».