В Челябинске закрывают два популярных троллейбусных маршрута

В Челябинске закрывают движение троллейбусов по улице Свободы. Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», в период с 0 часов 10 июня до 5 утра 12 июля будут проводится работы монтажу контактной сети на участке улицы Свободы от проспекта Ленина до кольца автовокзала «Центральный».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии