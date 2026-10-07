Резервный банк Индии повысил ключевую ставку до 5,5%

Резервный банк Индии (RBI) впервые с 2023 года повысил ключевую ставку с 5,25% до 5,5%. Решение принято Комитетом по денежно-кредитной политике в условиях девальвации национальной валюты — рупии — и усиливающегося инфляционного давления на фоне роста цен на нефть и перебоев в поставках энергоресурсов, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым