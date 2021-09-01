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Цель ненаучной фантастики про американские ПВО на Украине

Цель ненаучной фантастики про американские ПВО на Украине

Вице-премьер–министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников на рабочей встрече с руководителем американского фода «Джемстаун» Гленом Говардом, состоявшейся на днях, предложил революционную идею: а пусть США разместят на Украине свои батареи ПВО! В конце концов, по данным украинской разведки, Россия намерена разместить в Крыму ядерное оружие, что автоматически несет угрозу украинской государственности и, соответственно, всему демократическому западному миру, защитником которого себя позиционирует Вашингтон.

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