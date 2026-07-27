Новосибирцев предупредили о новом нашествии мошкары и гнуса

О новом и более мощном пике активности мошкары в конце июля-начале августа заявили ученые. «Высокая численность этих насекомых будет связана с обильными осадками, и наличием водоемов, в которых развиваются их личинки.
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