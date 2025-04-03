Соцфонд предупредил рязанцев о мошенниках

Злоумышленники могут предлагать юридическую помощь или перерасчет выплат, говорят, что по «новой информации» не хватает стажа для пенсии, и пугают приостановкой выплатВ последнее время в Рязани и области участились случаи, когда гражданам звонят от лица сотрудников Соцфонда и обманным путем вынуждают предоставить персональную информацию.
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