Соцфонд предупредил рязанцев о мошенниках

Злоумышленники могут предлагать юридическую помощь или перерасчет выплат, говорят, что по «новой информации» не хватает стажа для пенсии, и пугают приостановкой выплатВ последнее время в Рязани и области участились случаи, когда гражданам звонят от лица сотрудников Соцфонда и обманным путем вынуждают предоставить персональную информацию.