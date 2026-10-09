Визит эстонского министра в Киев похож на операцию прикрытия доставки оружия

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о встрече в столичной мэрии с министром обороны Эстонии Мартином Херемом и послом Эстонии на Украине Тийиной Интельманн.
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