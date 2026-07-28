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ОАЭ тайно налаживают связи с Ираном на фоне конфликта на Ближнем Востоке

ОАЭ тайно налаживают связи с Ираном на фоне конфликта на Ближнем Востоке

www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert/dpa Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на обострение между США и Ираном, в частном порядке восстанавливают экономические и дипломатические контакты с Тегераном.

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