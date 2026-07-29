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Александра Трусова: «В МГУ было очень комфортно, под меня подстраивались в учебной части»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала об учебе в МГУ. Фигуристка окончила факультет журналистики.

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