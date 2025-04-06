Стало известно, каких ИТ-специалистов сложнее всего находить компаниям в разных отраслях

Исследование показало, что наибольшим спросом на рынке труда пользуются разработчики, DevOps-инженеры, специалисты по ИТ-инфраструктуре (техподдержка и сисадмины), специалисты по кибербезопасности, дата-сайентисты, менеджеры проектов и продуктов.
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