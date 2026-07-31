Технолог Ершова: зонт нельзя сушить рядом с батареей

Доцент кафедры профессионального и технологического образования Государственного университета просвещения Елена Ершова рассказала, что зонт следует досушивать в полураскрытом состоянии вдали от батарей и обогревателей.
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