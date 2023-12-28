Какой сегодня праздник: 26 декабря – Международный день кино

28 декабря – знаменательная дата для всех любителей и профессионалов кинематографа. Именно в этот день в 1895 году прошел первый киносеанс братьев Люмьер и тем самым был установлен Международный день кино.
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