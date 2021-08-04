Позитив для оптимистовБизнес и финансы"Зарплата от 100 тыс. рублей, можно без опыта". Что кроется за такими объявлениями До сих пор часто вижу печатные объявления о вакансиях, хотя, казалось бы, век интернета и все такое.Вернуться к статье331НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyНесмотря на пропаганду стабильности, чрезвычайно похожую на советские сводки с российских золотых нив и полей, население нашей страны продолжает пожирать нищета. Она во всем для тех, чей ум еще не затуманен, а глаза способны смотреть и, что куда важнее, видеть. «Замкадовская» Россия предстает пред прогрессивным столичным наблюдателем предметным стеклом под линзой микроскопа, где вроде бы кипит жизнь, образуются новые колонии существ, и в целом популяция кажется неизменной и относительно благополучной, насколько она может являться таковой в период очередного кризиса. Слова, уже привычного нам и от того, к великому сожалению крупных участников мирового рынка, потерявшего свое гипнотическое действие. А что видим мы, будучи микроорганизмами? Стариков в лохмотьях или несуразной одежде, купленной только потому, что прежняя вещь износилась донельзя, а большая часть пенсии уходит на продукты и лекарства, которые неуклонно дорожают в последнее время. Детей, привыкающих к торговле и сфере услуг с момента получения паспорта и не понимающих, что детство, от которого они так стремительно убегают, будет их самой счастливой порой, и даже ЕГЭ и «дистант» покажутся им сущими пустяками в сравнении с режимом выживания, именуемом взрослой жизнью. Спившихся от отсутствия работы или смысла жизни мужчин с мятыми алюминиевыми банками в руках, умоляющих кондуктора старого трамвая проехать пару остановок бесплатно. Просто бездомных, медленно перебирающих корявыми тощими ногами или забившихся в угол автобусной остановки, спасаясь от жестокого июльского солнца. Со стволов деревьев, серебристых столбов, облезлых и грязных бетонных стен глядят на них распространяющиеся, как раковые клетки, объявления работных домов. И страшно, взглянув на них, припомнить знаменитую экономическую истину о том, что спрос рождает предложение, потому как целый ряд произведений классической западной литературы оживляет в памяти и тот факт, что работные дома всегда являлись для отчаявшегося человека самой крайней мерой, которой нередко предпочитали смерть… Но хуже актеров могут быть только декорации: лабиринты узких улиц в районах с удушающей точечной застройкой, безобразная бесконечная вереница вывесок и рекламных щитов, свалки мусора близ садовых товариществ и частных секторов, угрожающе устремленные вверх шпили оград и заборов, отделяющих чистый и богатый растительностью частный газон от насильно остриженного соседнего, покрытого сединой мертвой травы… И над всем этим по-прежнему голубое небо в пышных белоснежных кружевах — бесплатное и недосягаемое для грязных рук, усеянных дорогими перстнями. Небо, как символ надежды и свободы от угнетателей, подсовывающих нам под свиное рыло очередную лохань с помоями из социальных выплат и низких кредитных ставок.Майя MajaДаже в Москве Наташа, за 100 тысяч рублей надо работать челу. Особенно не квалифицированному и без профессии и "днем и ночью". Хватит уже фантазировать о том чего нет и распространять фейки родом из 90-хNatalyМинимальный размер оплаты труда - это пожалуй один из самых объективных показателей уровня развития страны на сегодняшний день. Однако, если сравнивать сумму минимального размера оплаты труда и реальные зарплаты в некоторых регионах России то разница может оказаться очень велика. Понятно, что в каждом регионе есть средняя заработная плата и можно отталкиваться от неё, однако есть же люди которые получают именно минималку.Многие заявляют, что МРОТ необходим для вычисления пособий и социальных выплат и ничего реального с реальными заработными платами не имеет. Но Россия - страна очень больших контрастов. Пока одни могут себе позволить жить на широкую ногу, вторые бедствуют, хотя работу могут выполнять по уровню сложности примерно сопоставимую. Именно поэтому мне стало интересно, сколько же людей живёт в России на минималку и в каких странах самые высокие минимальные заработные платы и в каких странах МРОТ равен или близок к нашему. Если верить статистике, официальной статистике, то 12 % всего населения Российской Федерации имеет доходы ниже прожиточного минимума который составляет 12 700. Практически 18 миллионов человек имеют доход на уровне 13 тысяч рублей в месяц, вдумайтесь. Это ещё официальная статистика, наверняка реальные цифры более суровы. Например в 2020 году опрос СК "Росгосстрах Жизнь" и научно-технический центр "Перспектива" показал, что практически 45 % населения страны живут менее чем на 15 тысяч рублей в месяц. Вдумайтесь, 66 миллионов человек в нашей стране имеют доход ниже 15 тысяч рублей в месяц. Это как население целой страны, да куда там страны, это примерно 3 Северные Кореи или 6 Швеций. Если вы не видите и не знаете людей, работающих за минималку, это не значит, что их нет.Самый высокий МРОТ в мире на данный момент в Люксембурге. В Люксембурге платить меньше чем 2202 евро (около 193 тысяч российских рублей) в месяц нельзя. Собственно второе и третье место в мире занимают Австралия и Новая Зеландия. Если говорить о Америке то в США этот показатель иной, там минимум оплаты составляет 7,25 долларов в час. С этим показателем США не входит даже в десятку лидеров по этому показателю, они уступают не только развитым Европейским странам но и даже Японии и Словении. Если говорить о самых низких зарплатах в мире то "лидируют" в этом показателе: Киргизия, Ангола и Шри-Ланка. Минимальная оплата месячного труда в этих странах составляет около 50 долларов. Наш уровень в три раза выше этого, ведь наш МРОТ составляет - 12792 рублей. Примерно 177 долларов США. Что бы вы понимали, по этому показателю мы находимся на уровне с Белоруссией (160 долларов), Папуа Новой Гвинеей (161 доллар), Камбоджой (192 доллара) и Вьетнамом ( 193 доллара) в месяц.NatalyНедавно Алексей Кудрин совместно с Мировым банком предложил нам гениальную идею победы над бедностью. Ее суть в том, чтобы распределить деньги от бедных к нищим. Для этого предлагается усилить адресность. Например, если в семье две машины (срок выпуска не важен), то такую семью надо лишать социальных пособий. Если два дома или квартиры (неважно каких, полученные по наследству или другим путем) – лишать социальных пособий, или пусть их продают. При этом, например, не уточняют количество детей в семье, а бывают многодетные семьи, которым две машины необходимы. Именно этим путем Алексей Кудрин шел в 2004 году, когда предлагался законопроект о монетизации льгот (Федеральный закон № 122). Тогда тех или иных социальных гарантий были лишены 103 млн. граждан России, то есть порядка 75%. Последствия этого закона мы «расхлебываем» до сих пор. Нам неоднократно говорили, что это делается из соображения адресности, например, чтоб Борис Березовский не мог получать льготы ветерана труда. Интересно, а кто-нибудь проверил, получал ли он эти льготы? Уверена, что большинство обеспеченных людей России социальными льготами не пользуется, поскольку эти льготы нищенские. Будет ли человек с высоким доходом мучиться, оформлять большое количество бумаг для получения пособий на ребенка, которое составляет лишь половину прожиточного минимума, и которое выплачивается детям в возрасте с 3 до 7 лет только тем, у кого низкие доходы? Намерения господ из Мирового банка и Алексея Кудрина собрать дополнительные деньги за счет адресности выглядят просто смешно. Это будут копейки в пересчете на бюджетные деньги. Напомню еще раз, что, по данным Независимых профсоюзов России, которые являются партнерами «Единой России» и пропрезидентской организацией, для того, чтобы более или менее нормально жить в России, нужно иметь доход на человека порядка 40 тысяч рублей в месяц. Если подсчитать, то такие доходы, по моему мнению, есть не более чем у 20% граждан, а скорее значительно меньше. Я не говорю о том, что для того, чтоб подсчитать все доходы, включая огород и дачный участок каждой семьи, потребуется новая армия чиновников, которая «съест» всё то, что будет сэкономлено. Предложение Алексея Кудрина и Мирового банка представляет собой очередную бюрократическую утопию, основанную на непонимании того, как живут граждане России. Такой подход, может быть правильным в Европе, где доходы значительно больше. Но в России с минимальной зарплатой чуть более 12 тысяч рублей в месяц – это безумие, бессмысленно в финансовом и социальном отношении. Правильный путь заключается в том, чтобы увеличивать размер российской экономики, то есть обеспечивать экономический прорыв вместо застоя, который длится с 2012 года. Также нужно более справедливо делить доходы людей. Во всем мире принято считать, что социальное государство существует там, где богатые делятся с бедными, а не там, где бедных пытаются заставить делиться с нищими.Майя MajaСтаро как мир. Одно и тоже копипастят уже лет 20.Natalyтак и не удивительно что одно и то же 20 лет жуём как сопли или манную кашу с комочками. у нас же стабильность мозготупия отсутствие идеологии и движухи помноженное на отсутствие денежек даже на культур мультур, что уж говорить про образование и воспитание здравоохранение тех кто народился после 1992года.Майя MajaЯ не знаю кто жует сопли, но знаю точно, что люди живут))))) Особенно хорошо живут те, кт больше всего "всепропальщиков" изображают и из себя и из "всего народа российского".Natalyхорошо живут это ты про кого? про того кто золотые унитазы в своём дворце установил, видимо всю свою зарплату бюджетника силовика при генеральских погонах истратил бедненький на установку сантехники в ведомственном жилье предоставленном ему государством по социальному пакету льгот предназначаемым только хорошим служакам отечествуМайя MajaА ты думаешь что есть только нищие и те, кто с золотыми унитазами в доме и исключительно только силовики?)))) А себя ты надеюсь к середняк склонна отнести? Ну вот , считай, и такие есть в РФ))))NatalyЧто, любезные россияне, уже напряглись, услышав про налог на мясо? Нет, начальство поспешило выступить с опровержением. Но вы не расслабляйтесь. Во-первых, потому что опровержение крайне невразумительное. И потом разве наше начальство за базар отвечает? Оно и пенсионный возраст божилось не повышать. Так что сколько ни опровергай, вектор этот в мире есть. Недаром нам вовсю еду из насекомых сватают и голодом грозят. Кстати, в борщевом наборе, который начальство сочинило для недорогих россиян, мясо, напомню, уже отсутствует. Кушайте, любители стабильности! Мяско будет для богатых. Мировой, так сказать, тренд. И наши начальнички под козырек возьмут как миленькие. Они же вообще все сделают, лишь бы им и дальше разрешили родину продавать. Нефть у них покупать перестанут – они другие народные богатства будут за бугор гнать. И это вместо того, чтоб на базе той же нефти свою уникальную и сложную экономику построить. Из нее же что только можно ни понаделать! Но это дело непростое, долгое, небыстро окупаюшееся, требующее компетентности и длинных технологических цепочек. И отсутствия воровства, разумеется. А наши временщики умеют только быстренько отжать и спрятать. Поэтому будут и с коровьим пуканьем бороться, и вообще делать все, что большие мальчики скажут. Лишь бы дальше можно было страну распродавать и обогащаться. А не будет хватать природных богатств – можно еще ж и население раздевать. Поэтому лозунг "Люди - главное богатство!" в устах нашего начальства звучит поистине зловеще. У нас же вон уже каждый четвертый ребенок живет в нищете. И то ли еще будет! Ну и единственное жилье у обанкротившихся граждан отбирать начинают. Процветаем дальше (в расслабленном летнем режиме). И не забудьте выразить в сентябре свой восторг тем, кто нам это процветание обеспечил.Майя MajaОпять чушня. Где ты выковыриваешь эту ересь? Ты хоть понимаешь что ее не стоит дальше распространять? Зачем тебе это? Только потому, что ты сама не ходишь в магазины и закупаешь мясо?NatalyВ нынешнем обществе давно появилась тенденция ничего не делать, ни к чему не стремиться и жить в свое удовольствие. Сегодня все чаще можно встретить 25-28-летних молодых людей, которые получили образование, но не пошли работать. Низкая зарплата их не устраивает, вот они и решили продолжить сидеть на шее родителей.Многие пытаются зарабатывать в Интернете: покупают криптовалюты, играют на ставках или верят в то, что смогут создать пассивный доход и на него жить. Вместо того, чтобы искать работу, они ищут возможность не работать. Во многом популяризации этой темы способствуют современные тренеры личностного роста, коих сегодня миллионы по всему миру. Вторым аргументом в пользу "не работать" стал пример родителей нынешних чад: уж они-то пахали, не покладая рук, но так и не накопили и не заработали. Фактически наши бабушки и отцы работали, чтобы прокормить себя и семью и оплатить счета. На большее у большинства из них не хватало."Так зачем я буду добровольно становиться рабом, чтобы повторить их судьбу?" - думают нынешние молодые люди. И в этом они правы. Правы они и в том, что работая "на дядю" больших денег не заработаешь. Вот и пытаются делать пусть небольшие деньги, но не зависеть от графиков и чьих-то указаний. Опасность в том, что в стране растет целое поколение людей, которых ничего не мотивирует, кроме денег. Поколение мечтателей, которые больше говорят, чем делают. Поколение тех, кто насмотрелся красивых картинок в Интернете, и хочет жить также, но не может, и от этого страдает.Natalyне смеши мои тапочки середнячка это ты про то что мне пенсию в ноябре наконец назначат по старости в размере ажн 13 тыс рубленций за стаж непрерывныйв 35 лет и налоги мои, что в ПФ отслюнявливала далеко, как не с зарплаточек в 1 МРОТ ишко. Вот как дадут мне целых 13 тыс так сразу же и стану средним классом, а чё?мне же на эти денжищи иждивенцев содержать не нужно , так все денжищи только своим жадным жалом и схомякаю в одно рыло.Майя MajaНаташа, ну не знаю где ты их таких отыскиваешь по всей стране. У меня на работе ребята просто когти рвут в этом возрасте. Все готовы работать, потому что сами не из в 90-х и не купленные в проходах метро дипломы имеют.)))Майя MajaНу я же не знала, что ты всю жизнь имея фирму и работая на себя не платила никуда налоги и ничего от государства не имеешь.( по старости значит стажа нет?) Это твой выбор был. Или зарабатываешь на себя и ставишь себе мрот зарплату всю жизнь, или...проверь что у тебя там отслюнявилось в ПФР. Может тебя не государство обмануло, а другие люди, которые говорили что тебе много платят и столько же отчисляют сумм. Так что никто не виноват, что фирмы прогорают, а пенсия остается ( хоть и малая)Natalyи что же у тебя за работа такая где белая зарплата так высока, что за неё стоит и когти порвать? ты часом не депутат госдумы с окладом 450 тыс руб и льготным пакетом на оплату коммуналки и штата прислуги обслуги за государев счет твоей бренной тушки?Майя MajaМоя бренная тушка всю жизнь работала и училась. )) И я не скрываю, что я "стою денег". У уходить на пенсию я буду по новому законодательству - на 4 года позже . чем было ранее. Пенсия у меня будет конечно не такая маленькая, но кое-что я уже вложила для дохода " на старость". Не злись, Наташа. Ты не хуже меня живешь))Nataly80% российских граждан убеждены, что чиновники получают неприлично большую зарплату. В два раза меньше людей также считают сильно переоценённым труд топ-менеджмента государственных компаний. В топе профессий-«дармоедов» есть также специалисты экономической и юридической отрасли, айтишники и менеджеры по продажам. Такие цифры дал проведённый порталом Работа.ру социологический опрос-интервью. В общей сложности были опрошены почти 6000 россиян работоспособного возраста со всей страны.Нелюбовь к работникам органов исполнительной власти понятна: они нас тоже не любят и с каждым днём делают жизнь в России все хуже и хуже. Даже пресловутые депутаты Государственной думы не так уж и виноваты: они законов не пишут, этим занимается правительство и такие же чиновники, в то время как думцам остаётся только проштамповать новый закон. Всё понятно и со второй строчкой: об экономических успехах отечественных предприятий ничего не слышно, зато сообщения о выплатах премий, дивидендов и «золотых парашютов» проскальзывают в прессе с завидной регулярностью. А тут ещё громкие расследования борцов с казнокрадами. Ну как тут их любить?В целом понятны и следующие строчки: среднему россиянину не за что любить торговцев недвижимостью (30%), финансовых спекулянтов и биржевых воротил (24%), юристов (22% — вероятно, им передаётся часть негатива от депутатского корпуса и чиновничества), а также менеджеров по продажам из бесчисленных магазинов электроники, мебели и автосалонов, равно как и айтишников (сидят себе, в носу ковыряют, получают за это деньги). Вплотную к лидерам приближаются спортсмены и актёры кино.Забавный факт: выяснив, какие специальности в стране считаются переоценёнными, сервис не забыл также спросить, какую зарплату эти работники должны получать «на самом деле». Так, чинушу оценивают в 88,8 тысяч ежемесячно, топ-менеджмент – в 104 000, капитанов бизнеса по торговле квартирами в новостройках – лишь в 76 700. Экономисты, банкиры и им подобные в этом идеальном мире должны получать 120 300, а юристы – 96 100 (и почему это им меньше положено?), в то время как продавцы – не более 90 000. Компьютерщиков и сетевиков оценили в 108 600. Для сравнения — средняя зарплата работников органов власти: Законодательная – 170 800 Исполнительная (пресловутые чиновники) – 128 200 Прокуратура – 128 700 Судебная система – 120 700 Другие властные институты – 178 300. Сколько получают в местном самоуправлении, неизвестно.Ранее тем же ресурсом было проведено другое исследование, показавшее отрасли с наименее высоким уровнем оплаты труда. В числе недооценённых оказались ставшие традиционными учёные, медики и педагоги. Чуть меньшее количество респондентов сочли слишком низкооплачиваемым труд спасателей, пожарников и горняков с металлургами, инженерно-технического персонала и чернорабочих. К слову, заработок квалифицированного инженера на РКК «Энергия» в подмосковном Королёве составляет 26 500 рублей.Natalyзлилась и буду злится, но вовсе не на тебя, а на ПФ РФ которому хочу задать только один вопрос где мои денюжки и куда вы мрази дели те суммы которое я ежемесячно перечисляла такими объёмами , что прожрать их моя маменька пенсионерка с 1996 года явно не смогла бы ( раз уж пенсия у нас солидарная и работающие детки кормят на свои отчисления родителей)?Майя MajaНаташа, если тебе по старости назначают минимальную пенсию, значит ты сумашедших денег не отчисляла на свой лс в пфр. Зайди в свой лк на сайте пфр. Проверь. А еще лучше проверь свою трудовую, какая фирма была за эти 35 лет левой( это про непрерывный стаж) и НЕ ПЛАТИЛА ничего. Эта схема была вплоть до 2010-х в "рабочем состоянии". Потом ужесточили наказание по экономическим преступлениям. Так что тебе говорили, что платили за тебя, а на самом деле никаких выплат могло не осуществляться. Просто тебе давали денег за твою текущую работу и не малых.Nataly)))))""""но кое-что я уже вложила для дохода " на старость". надеюсь ума хватило не вкладываться в этой стране и в рублях?)))))) ха-ха-ха, как весело то будет когда завтра опять грянет Экспроприация экспроприаторов регулярно происходящая в России с завидным постоянством революций и смен режимов, как политических так и экономических.Майя MajaНу об этом я тебе в личке расскажу))) Но для дурачков на сайте сразу громко сообщаю, ничего противозаконного)))) А про смену режима думаю ты очень эмоционально ошибаешься.)) Слишком время в твоей умной голове бежит быстро.Natalyага, ошибаюсь точно так же как мои предки которые заселились в СПб столице империи сразу после отмены крепостного права в 1861 году, думая что уж в столице то огромной империи никогда не случится никаких потрясений и никогда, особенно веселились те кого к стеночке ставили и в 1918и в 1934-37 годуМайя MajaНаташа, это их была судьба. Ты все равно не отомстила и не отомстишь уже никогда. Только будущим своим поколениях хуже сделаешь. Подумай сегодня об этом. (И , поверь, ты не одна такая).NatalyПремьер-министр РФ Мишустин подписал постановление о подаче электронной заявки на получение пенсии умерших граждан их правопреемниками. Заявление о наследовании накопительной части пенсии умершего родственника можно будет подать электронно. Для этого потребуется простая электронная подпись. У некоторой части россиян есть накопительная пенсия, которая формировалась с 2002 по 2014 год. Сейчас эти средства заморожены и увеличиваются лишь за счет получении дохода от их инвестирования. По закону эти деньги могут быть переданы по наследству. Если накопительная пенсия находится на счетах в негосударственном пенсионном фонде, наследники умершего могут эти деньги получить или отказаться от их получения. Для этого нужно обратиться в фонд с заявлением и пакетом документов. Раньше этот процесс можно было сделать только лично, но теперь достаточно электронного заявления на портале госуслуг. Оно должно быть подписано как минимум простой электронной подписью заявителя. Важно отметить, что если у гражданина есть аккаунт на сайте госуслуг, у него уже есть простая электронная подпись, еще одну получать не нужно. И он сможет ее использовать для получения такой услуги в будущем. Постановление вступает в силу с 30 января 2022 года.Майя Maja80% граждан считают? ЛЯвАдА рассказала...даNatalyага ага))))) тиха украинская ночь, но сало стоит перепрятать))))))Майя MajaДля тех, кто по ночам жрёт сало , надо вообще не спать. А только сторожить.:)Майя MajaВ чем проблема? Сомнения в цифровизации и умении пользоваться электронкой граждан пожилого возраста в РФ? Так все равно останутся мфц. Придут и воспользуются простой подписью.Взгляд с другого ракурсаС удовольствием почитал Ваш диалог с Nataly. Нельзя сказать, что кто-то из вас прав, а кто-то жестоко ошибается. Это Вам:Взгляд с другого ракурсаС удовольствием почитал Ваш диалог с Майя Maja. Нельзя сказать, что кто-то из вас прав, а кто-то жестоко ошибается. Это Вам:Взгляд с другого ракурсаЕщё любят принимать на работу с испытательным сроком, который не оплачивается. Отработал 2 недели - нет, ты нам не подходишь. Завтра на это место придёт бесплатно горбатиться другой лох.ГусЕнаДля любителей халявы.Комментировать
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