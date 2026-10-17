За несколько минут до выхода на сцену в конце февраля 2023 года у Светланы Назаренко, известной как Ая из «Города 312», пошла кровь носом.
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