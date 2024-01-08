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Лоза раскритиковал «новогодние огоньки», где Киркоров поет для Баскова

Лоза раскритиковал «новогодние огоньки», где Киркоров поет для Баскова

Певец и композитор Юрий Лоза жестко прошелся по новогодним шоу с участием российских звезд. По его мнению, россияне теряют интерес к «голубым огонькам», где «артисты поют сами для себя и про себя», в том числе «Киркоров поет для Баскова про Баскова».

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