Лоза раскритиковал «новогодние огоньки», где Киркоров поет для Баскова

Певец и композитор Юрий Лоза жестко прошелся по новогодним шоу с участием российских звезд. По его мнению, россияне теряют интерес к «голубым огонькам», где «артисты поют сами для себя и про себя», в том числе «Киркоров поет для Баскова про Баскова».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии