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«Я знаю, кто ты такой, бро». Виктор Вембаньяма связался со Стефоном Каслом после того, как его выбрали «Сперс»

«Я знаю, кто ты такой, бро». Виктор Вембаньяма связался со Стефоном Каслом после того, как его выбрали «Сперс»

Касл был выбран «Сперс» Вембаньямы под 4-м номером. Вембаньяма: Это Виктор. Касл: Я знаю, кто ты такой, бро.

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